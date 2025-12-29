- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
20 (57.14%)
損失トレード:
15 (42.86%)
ベストトレード:
29.01 USD
最悪のトレード:
-29.58 USD
総利益:
227.68 USD (12 088 pips)
総損失:
-174.67 USD (9 654 pips)
最大連続の勝ち:
3 (66.73 USD)
最大連続利益:
66.73 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
23.00%
最大入金額:
19.68%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
25 (71.43%)
短いトレード:
10 (28.57%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
11.38 USD
平均損失:
-11.64 USD
最大連続の負け:
3 (-42.72 USD)
最大連続損失:
-42.72 USD (3)
月間成長:
10.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.79 USD
最大の:
42.72 USD (7.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (42.72 USD)
エクイティによる:
5.82% (30.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
レビューなし
