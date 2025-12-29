- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
20 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
15 (42.86%)
Mejor transacción:
29.01 USD
Peor transacción:
-29.58 USD
Beneficio Bruto:
227.68 USD (12 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-174.67 USD (9 654 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (66.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
23.00%
Carga máxima del depósito:
19.68%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
25 (71.43%)
Transacciones Cortas:
10 (28.57%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
11.38 USD
Pérdidas medias:
-11.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-42.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.72 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.79 USD
Máxima:
42.72 USD (7.54%)
Reducción relativa:
De balance:
7.54% (42.72 USD)
De fondos:
5.82% (30.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.01 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +66.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.72 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
1
0%
35
57%
23%
1.30
1.51
USD
USD
8%
1:500