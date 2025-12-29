- 자본
트레이드:
141
이익 거래:
86 (60.99%)
손실 거래:
55 (39.01%)
최고의 거래:
61.20 USD
최악의 거래:
-124.49 USD
총 수익:
1 001.21 USD (31 043 pips)
총 손실:
-907.64 USD (28 794 pips)
연속 최대 이익:
8 (38.48 USD)
연속 최대 이익:
149.23 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
13.03%
최대 입금량:
71.05%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
58 (41.13%)
숏(주식차입매도):
83 (58.87%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
11.64 USD
평균 손실:
-16.50 USD
연속 최대 손실:
5 (-46.00 USD)
연속 최대 손실:
-216.22 USD (2)
월별 성장률:
18.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.39 USD
최대한의:
216.22 USD (28.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.60% (216.22 USD)
자본금별:
70.06% (548.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|94
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.20 USD
최악의 거래: -124 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.48 USD
연속 최대 손실: -46.00 USD
