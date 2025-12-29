- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
19 (55.88%)
亏损交易:
15 (44.12%)
最好交易:
29.01 USD
最差交易:
-29.58 USD
毛利:
224.54 USD (11 932 pips)
毛利亏损:
-174.67 USD (9 654 pips)
最大连续赢利:
3 (66.73 USD)
最大连续盈利:
66.73 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
23.00%
最大入金加载:
19.68%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
1.17
长期交易:
24 (70.59%)
短期交易:
10 (29.41%)
利润因子:
1.29
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
11.82 USD
平均损失:
-11.64 USD
最大连续失误:
3 (-42.72 USD)
最大连续亏损:
-42.72 USD (3)
每月增长:
9.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.79 USD
最大值:
42.72 USD (7.54%)
相对跌幅:
结余:
7.54% (42.72 USD)
净值:
5.82% (30.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.01 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +66.73 USD
最大连续亏损: -42.72 USD
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
1
0%
34
55%
23%
1.28
1.47
USD
USD
8%
1:500