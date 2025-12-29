- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
21 (58.33%)
Loss Trade:
15 (41.67%)
Best Trade:
29.01 USD
Worst Trade:
-29.58 USD
Profitto lordo:
230.14 USD (12 210 pips)
Perdita lorda:
-174.67 USD (9 654 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (66.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
18.66%
Massimo carico di deposito:
19.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
26 (72.22%)
Short Trade:
10 (27.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
10.96 USD
Perdita media:
-11.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-42.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.72 USD (3)
Crescita mensile:
11.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.79 USD
Massimale:
42.72 USD (7.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (42.72 USD)
Per equità:
5.82% (30.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|55
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.01 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +66.73 USD
Massima perdita consecutiva: -42.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
563
USD
USD
1
0%
36
58%
19%
1.31
1.54
USD
USD
8%
1:500