Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
20 (57.14%)
Verlusttrades:
15 (42.86%)
Bester Trade:
29.01 USD
Schlechtester Trade:
-29.58 USD
Bruttoprofit:
227.68 USD (12 088 pips)
Bruttoverlust:
-174.67 USD (9 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (66.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.73 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
18.66%
Max deposit load:
19.68%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
1.24
Long-Positionen:
25 (71.43%)
Short-Positionen:
10 (28.57%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-42.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.72 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.62%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.79 USD
Maximaler:
42.72 USD (7.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (42.72 USD)
Kapital:
5.82% (30.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +29.01 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.72 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Keine Bewertungen
