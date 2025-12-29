SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mksly
Bao Chuan Xu

Mksly

Bao Chuan Xu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
21 (58.33%)
Perte trades:
15 (41.67%)
Meilleure transaction:
29.01 USD
Pire transaction:
-29.58 USD
Bénéfice brut:
230.14 USD (12 210 pips)
Perte brute:
-174.67 USD (9 654 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (66.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
18.66%
Charge de dépôt maximale:
19.68%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
26 (72.22%)
Courts trades:
10 (27.78%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.54 USD
Bénéfice moyen:
10.96 USD
Perte moyenne:
-11.64 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-42.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.72 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.79 USD
Maximal:
42.72 USD (7.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (42.72 USD)
Par fonds propres:
5.82% (30.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 55
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.01 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +66.73 USD
Perte consécutive maximale: -42.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Aucun avis
2025.12.30 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 10:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 07:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 00:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
