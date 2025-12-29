СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mksly
Bao Chuan Xu

Mksly

Bao Chuan Xu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
22 (59.45%)
Убыточных трейдов:
15 (40.54%)
Лучший трейд:
29.01 USD
Худший трейд:
-29.58 USD
Общая прибыль:
243.64 USD (12 885 pips)
Общий убыток:
-174.67 USD (9 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (44.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
12.94%
Макс. загрузка депозита:
19.68%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
26 (70.27%)
Коротких трейдов:
11 (29.73%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.86 USD
Средняя прибыль:
11.07 USD
Средний убыток:
-11.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.72 USD (3)
Прирост в месяц:
13.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.79 USD
Максимальная:
42.72 USD (7.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (42.72 USD)
По эквити:
5.82% (30.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 69
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.01 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +44.38 USD
Макс. убыток в серии: -42.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Нет отзывов
2025.12.30 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 10:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 07:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 00:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
