- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
22 (59.45%)
Убыточных трейдов:
15 (40.54%)
Лучший трейд:
29.01 USD
Худший трейд:
-29.58 USD
Общая прибыль:
243.64 USD (12 885 pips)
Общий убыток:
-174.67 USD (9 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (44.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
12.94%
Макс. загрузка депозита:
19.68%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
26 (70.27%)
Коротких трейдов:
11 (29.73%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.86 USD
Средняя прибыль:
11.07 USD
Средний убыток:
-11.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.72 USD (3)
Прирост в месяц:
13.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.79 USD
Максимальная:
42.72 USD (7.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (42.72 USD)
По эквити:
5.82% (30.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|69
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.01 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +44.38 USD
Макс. убыток в серии: -42.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
577
USD
USD
1
0%
37
59%
13%
1.39
1.86
USD
USD
8%
1:500