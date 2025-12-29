SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mksly
Bao Chuan Xu

Mksly

Bao Chuan Xu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
20 (57.14%)
Negociações com perda:
15 (42.86%)
Melhor negociação:
29.01 USD
Pior negociação:
-29.58 USD
Lucro bruto:
227.68 USD (12 088 pips)
Perda bruta:
-174.67 USD (9 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (66.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.73 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
23.00%
Depósito máximo carregado:
19.68%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
25 (71.43%)
Negociações curtas:
10 (28.57%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
11.38 USD
Perda média:
-11.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.72 USD (3)
Crescimento mensal:
10.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.79 USD
Máximo:
42.72 USD (7.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (42.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.82% (30.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 53
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.01 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +66.73 USD
Máxima perda consecutiva: -42.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
Sem comentários
2025.12.30 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 10:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 07:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 00:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mksly
30 USD por mês
11%
0
0
USD
561
USD
1
0%
35
57%
23%
1.30
1.51
USD
8%
1:500
Copiar

