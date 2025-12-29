- Crescimento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
20 (57.14%)
Negociações com perda:
15 (42.86%)
Melhor negociação:
29.01 USD
Pior negociação:
-29.58 USD
Lucro bruto:
227.68 USD (12 088 pips)
Perda bruta:
-174.67 USD (9 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (66.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.73 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
23.00%
Depósito máximo carregado:
19.68%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
25 (71.43%)
Negociações curtas:
10 (28.57%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
11.38 USD
Perda média:
-11.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.72 USD (3)
Crescimento mensal:
10.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.79 USD
Máximo:
42.72 USD (7.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (42.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.82% (30.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
放平心态，宁错过，不做错，多看少动
