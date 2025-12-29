シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
レビュー0件
17週間
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
23 (65.71%)
損失トレード:
12 (34.29%)
ベストトレード:
42.28 USD
最悪のトレード:
-32.62 USD
総利益:
120.69 USD (5 851 pips)
総損失:
-86.83 USD (4 532 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.36 USD)
最大連続利益:
55.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
19 (54.29%)
短いトレード:
16 (45.71%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
5.25 USD
平均損失:
-7.24 USD
最大連続の負け:
3 (-6.10 USD)
最大連続損失:
-54.42 USD (2)
月間成長:
1.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.12 USD
最大の:
54.52 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.28 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.36 USD
最大連続損失: -6.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
レビューなし
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
