トレード:
35
利益トレード:
23 (65.71%)
損失トレード:
12 (34.29%)
ベストトレード:
42.28 USD
最悪のトレード:
-32.62 USD
総利益:
120.69 USD (5 851 pips)
総損失:
-86.83 USD (4 532 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.36 USD)
最大連続利益:
55.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
19 (54.29%)
短いトレード:
16 (45.71%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
5.25 USD
平均損失:
-7.24 USD
最大連続の負け:
3 (-6.10 USD)
最大連続損失:
-54.42 USD (2)
月間成長:
1.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.12 USD
最大の:
54.52 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
シンボル
ディール
Sell
Buy
GBPUSD
35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
GBPUSD
34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
GBPUSD
1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.28 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.36 USD
最大連続損失: -6.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
