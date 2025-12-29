- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
23 (65.71%)
Verlusttrades:
12 (34.29%)
Bester Trade:
42.28 USD
Schlechtester Trade:
-32.62 USD
Bruttoprofit:
120.69 USD (5 851 pips)
Bruttoverlust:
-86.83 USD (4 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (11.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.68 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
19 (54.29%)
Short-Positionen:
16 (45.71%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.12 USD
Maximaler:
54.52 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.28 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
noch 180 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen