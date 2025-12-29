SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
23 (65.71%)
Verlusttrades:
12 (34.29%)
Bester Trade:
42.28 USD
Schlechtester Trade:
-32.62 USD
Bruttoprofit:
120.69 USD (5 851 pips)
Bruttoverlust:
-86.83 USD (4 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (11.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.68 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
19 (54.29%)
Short-Positionen:
16 (45.71%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.12 USD
Maximaler:
54.52 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.28 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
noch 180 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
