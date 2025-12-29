- 成长
交易:
35
盈利交易:
23 (65.71%)
亏损交易:
12 (34.29%)
最好交易:
42.28 USD
最差交易:
-32.62 USD
毛利:
120.69 USD (5 851 pips)
毛利亏损:
-86.83 USD (4 532 pips)
最大连续赢利:
6 (11.36 USD)
最大连续盈利:
55.68 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.62
长期交易:
19 (54.29%)
短期交易:
16 (45.71%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
5.25 USD
平均损失:
-7.24 USD
最大连续失误:
3 (-6.10 USD)
最大连续亏损:
-54.42 USD (2)
每月增长:
1.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.12 USD
最大值:
54.52 USD (6.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.28 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.36 USD
最大连续亏损: -6.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
