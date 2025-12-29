- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
23 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 (34.29%)
Лучший трейд:
42.28 USD
Худший трейд:
-32.62 USD
Общая прибыль:
120.69 USD (5 851 pips)
Общий убыток:
-86.83 USD (4 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
19 (54.29%)
Коротких трейдов:
16 (45.71%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.25 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.42 USD (2)
Прирост в месяц:
1.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.12 USD
Максимальная:
54.52 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.28 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.36 USD
Макс. убыток в серии: -6.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
еще 180...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов