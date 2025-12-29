СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
23 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 (34.29%)
Лучший трейд:
42.28 USD
Худший трейд:
-32.62 USD
Общая прибыль:
120.69 USD (5 851 pips)
Общий убыток:
-86.83 USD (4 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
19 (54.29%)
Коротких трейдов:
16 (45.71%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.25 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.42 USD (2)
Прирост в месяц:
1.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.12 USD
Максимальная:
54.52 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.28 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.36 USD
Макс. убыток в серии: -6.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
Нет отзывов
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
