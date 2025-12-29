- Incremento
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
23 (65.71%)
Transacciones Irrentables:
12 (34.29%)
Mejor transacción:
42.28 USD
Peor transacción:
-32.62 USD
Beneficio Bruto:
120.69 USD (5 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-86.83 USD (4 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (11.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
19 (54.29%)
Transacciones Cortas:
16 (45.71%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
5.25 USD
Pérdidas medias:
-7.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.12 USD
Máxima:
54.52 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +42.28 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
