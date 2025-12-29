SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
23 (65.71%)
Transacciones Irrentables:
12 (34.29%)
Mejor transacción:
42.28 USD
Peor transacción:
-32.62 USD
Beneficio Bruto:
120.69 USD (5 851 pips)
Pérdidas Brutas:
-86.83 USD (4 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (11.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
19 (54.29%)
Transacciones Cortas:
16 (45.71%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
5.25 USD
Pérdidas medias:
-7.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.12 USD
Máxima:
54.52 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.28 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
otros 180...
No hay comentarios
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
