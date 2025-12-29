SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
23 (65.71%)
Loss Trade:
12 (34.29%)
Best Trade:
42.28 USD
Worst Trade:
-32.62 USD
Profitto lordo:
120.69 USD (5 851 pips)
Perdita lorda:
-86.83 USD (4 532 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
19 (54.29%)
Short Trade:
16 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescita mensile:
1.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.12 USD
Massimale:
54.52 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.28 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.36 USD
Massima perdita consecutiva: -6.10 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
