Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 4%
OctaFX-Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
35
이익 거래:
23 (65.71%)
손실 거래:
12 (34.29%)
최고의 거래:
42.28 USD
최악의 거래:
-32.62 USD
총 수익:
120.69 USD (5 851 pips)
총 손실:
-86.83 USD (4 532 pips)
연속 최대 이익:
6 (11.36 USD)
연속 최대 이익:
55.68 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
19 (54.29%)
숏(주식차입매도):
16 (45.71%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
5.25 USD
평균 손실:
-7.24 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.10 USD)
연속 최대 손실:
-54.42 USD (2)
월별 성장률:
1.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.12 USD
최대한의:
54.52 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.61% (54.42 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +42.28 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.36 USD
연속 최대 손실: -6.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
180 더...
리뷰 없음
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
