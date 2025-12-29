- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
23 (65.71%)
손실 거래:
12 (34.29%)
최고의 거래:
42.28 USD
최악의 거래:
-32.62 USD
총 수익:
120.69 USD (5 851 pips)
총 손실:
-86.83 USD (4 532 pips)
연속 최대 이익:
6 (11.36 USD)
연속 최대 이익:
55.68 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
19 (54.29%)
숏(주식차입매도):
16 (45.71%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
5.25 USD
평균 손실:
-7.24 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.10 USD)
연속 최대 손실:
-54.42 USD (2)
월별 성장률:
1.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.12 USD
최대한의:
54.52 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.61% (54.42 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.28 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.36 USD
연속 최대 손실: -6.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
