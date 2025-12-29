- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
23 (65.71%)
Negociações com perda:
12 (34.29%)
Melhor negociação:
42.28 USD
Pior negociação:
-32.62 USD
Lucro bruto:
120.69 USD (5 851 pips)
Perda bruta:
-86.83 USD (4 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
19 (54.29%)
Negociações curtas:
16 (45.71%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
5.25 USD
Perda média:
-7.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescimento mensal:
1.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.12 USD
Máximo:
54.52 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.28 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.36 USD
Máxima perda consecutiva: -6.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
