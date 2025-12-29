SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GU Holygrail
Y. Tri Widiyanto

GU Holygrail

Y. Tri Widiyanto
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
23 (65.71%)
Negociações com perda:
12 (34.29%)
Melhor negociação:
42.28 USD
Pior negociação:
-32.62 USD
Lucro bruto:
120.69 USD (5 851 pips)
Perda bruta:
-86.83 USD (4 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
19 (54.29%)
Negociações curtas:
16 (45.71%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
5.25 USD
Perda média:
-7.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescimento mensal:
1.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.12 USD
Máximo:
54.52 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.28 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.36 USD
Máxima perda consecutiva: -6.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
180 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 04:14
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.56% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
