シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
レビュー0件
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -52%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
579
利益トレード:
285 (49.22%)
損失トレード:
294 (50.78%)
ベストトレード:
5.45 USD
最悪のトレード:
-3.54 USD
総利益:
514.89 USD (52 384 pips)
総損失:
-546.23 USD (52 570 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.12 USD)
最大連続利益:
18.12 USD (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
95.55%
最大入金額:
3.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.49
長いトレード:
293 (50.60%)
短いトレード:
286 (49.40%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-1.86 USD
最大連続の負け:
7 (-13.74 USD)
最大連続損失:
-13.74 USD (7)
月間成長:
15.45%
年間予想:
187.49%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
62.60 USD
最大の:
64.31 USD (83.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.05% (56.04 USD)
エクイティによる:
2.52% (2.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 575
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -30
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 68
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.45 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +18.12 USD
最大連続損失: -13.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
46 より多く...
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

レビューなし
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
