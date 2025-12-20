SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
566
Kârla kapanan işlemler:
278 (49.11%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (50.88%)
En iyi işlem:
5.45 USD
En kötü işlem:
-3.54 USD
Brüt kâr:
502.72 USD (51 146 pips)
Brüt zarar:
-534.58 USD (51 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (18.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.12 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
287 (50.71%)
Satış işlemleri:
279 (49.29%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-1.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.74 USD (7)
Aylık büyüme:
30.94%
Yıllık tahmin:
375.41%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.60 USD
Maksimum:
64.31 USD (83.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.05% (56.04 USD)
Varlığa göre:
0.46% (0.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 562
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -31
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -80
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.45 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

İnceleme yok
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
