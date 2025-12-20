SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -53%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
566
Profit Trade:
278 (49.11%)
Loss Trade:
288 (50.88%)
Best Trade:
5.45 USD
Worst Trade:
-3.54 USD
Profitto lordo:
502.72 USD (51 146 pips)
Perdita lorda:
-534.58 USD (51 480 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (18.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.12 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
287 (50.71%)
Short Trade:
279 (49.29%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-1.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.74 USD (7)
Crescita mensile:
30.94%
Previsione annuale:
375.41%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.60 USD
Massimale:
64.31 USD (83.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.05% (56.04 USD)
Per equità:
0.46% (0.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 562
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -31
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -80
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.45 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.12 USD
Massima perdita consecutiva: -13.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
46 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

Non ci sono recensioni
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati