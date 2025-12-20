SeñalesSecciones
EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 comentarios
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -52%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
579
Transacciones Rentables:
285 (49.22%)
Transacciones Irrentables:
294 (50.78%)
Mejor transacción:
5.45 USD
Peor transacción:
-3.54 USD
Beneficio Bruto:
514.89 USD (52 384 pips)
Pérdidas Brutas:
-546.23 USD (52 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.12 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
95.55%
Carga máxima del depósito:
3.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
293 (50.60%)
Transacciones Cortas:
286 (49.40%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-1.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-13.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.74 USD (7)
Crecimiento al mes:
15.45%
Pronóstico anual:
187.49%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
62.60 USD
Máxima:
64.31 USD (83.84%)
Reducción relativa:
De balance:
73.05% (56.04 USD)
De fondos:
2.52% (2.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 575
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -30
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 68
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.45 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +18.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

No hay comentarios
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
