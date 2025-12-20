SignaleKategorien
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 Bewertungen
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -48%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
583
Gewinntrades:
289 (49.57%)
Verlusttrades:
294 (50.43%)
Bester Trade:
5.45 USD
Schlechtester Trade:
-3.54 USD
Bruttoprofit:
521.89 USD (53 101 pips)
Bruttoverlust:
-546.31 USD (52 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.12 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
95.55%
Max deposit load:
3.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
295 (50.60%)
Short-Positionen:
288 (49.40%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-13.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.74 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.16%
Jahresprognose:
208.21%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
62.60 USD
Maximaler:
64.31 USD (83.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.05% (56.04 USD)
Kapital:
2.52% (2.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 579
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -23
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 785
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.45 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
noch 46 ...
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

Keine Bewertungen
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
