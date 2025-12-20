СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -53%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
576
Прибыльных трейдов:
283 (49.13%)
Убыточных трейдов:
293 (50.87%)
Лучший трейд:
5.45 USD
Худший трейд:
-3.54 USD
Общая прибыль:
511.37 USD (52 029 pips)
Общий убыток:
-543.94 USD (52 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.12 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
93.66%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
291 (50.52%)
Коротких трейдов:
285 (49.48%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-1.86 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.74 USD (7)
Прирост в месяц:
21.86%
Годовой прогноз:
265.23%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.60 USD
Максимальная:
64.31 USD (83.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.05% (56.04 USD)
По эквити:
2.02% (1.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 572
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -31
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -106
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.45 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +18.12 USD
Макс. убыток в серии: -13.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
еще 46...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

Нет отзывов
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSD Momentum Reversal
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
82
USD
24
98%
576
49%
94%
0.94
-0.06
USD
73%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.