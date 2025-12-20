SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 reviews
23 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -54%
RoboForex-ECN
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
575
Profit Trades:
282 (49.04%)
Loss Trades:
293 (50.96%)
Best trade:
5.45 USD
Worst trade:
-3.54 USD
Gross Profit:
509.61 USD (51 852 pips)
Gross Loss:
-543.92 USD (52 389 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (18.12 USD)
Maximal consecutive profit:
18.12 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
92.64%
Max deposit load:
3.00%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
22
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.53
Long Trades:
291 (50.61%)
Short Trades:
284 (49.39%)
Profit Factor:
0.94
Expected Payoff:
-0.06 USD
Average Profit:
1.81 USD
Average Loss:
-1.86 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-13.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.74 USD (7)
Monthly growth:
22.45%
Annual Forecast:
272.45%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
62.60 USD
Maximal:
64.31 USD (83.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
73.05% (56.04 USD)
By Equity:
2.02% (1.64 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 571
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -33
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -283
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +5.45 USD
Worst trade: -4 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +18.12 USD
Maximal consecutive loss: -13.74 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
46 more...
To see trades in realtime, please log in or register

Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

No reviews
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
EURUSD Momentum Reversal
30 USD per month
-54%
0
0
USD
81
USD
23
98%
575
49%
93%
0.93
-0.06
USD
73%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.