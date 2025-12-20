시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
0 리뷰
25
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
603
이익 거래:
299 (49.58%)
손실 거래:
304 (50.41%)
최고의 거래:
5.45 USD
최악의 거래:
-3.54 USD
총 수익:
539.86 USD (54 897 pips)
총 손실:
-565.32 USD (54 389 pips)
연속 최대 이익:
9 (18.12 USD)
연속 최대 이익:
18.12 USD (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
96.55%
최대 입금량:
3.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
305 (50.58%)
숏(주식차입매도):
298 (49.42%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.04 USD
평균 이익:
1.81 USD
평균 손실:
-1.86 USD
연속 최대 손실:
7 (-13.74 USD)
연속 최대 손실:
-13.74 USD (7)
월별 성장률:
30.78%
연간 예측:
373.50%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
62.60 USD
최대한의:
64.31 USD (83.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.05% (56.04 USD)
자본금별:
2.52% (2.08 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 599
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -24
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 762
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.45 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +18.12 USD
연속 최대 손실: -13.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
46 더...
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

리뷰 없음
2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
