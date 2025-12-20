SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EURUSD Momentum Reversal
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

Boris Jedamzik
24 semanas
crescimento desde 2025 -52%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
579
Negociações com lucro:
285 (49.22%)
Negociações com perda:
294 (50.78%)
Melhor negociação:
5.45 USD
Pior negociação:
-3.54 USD
Lucro bruto:
514.89 USD (52 384 pips)
Perda bruta:
-546.23 USD (52 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.12 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
95.55%
Depósito máximo carregado:
3.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
293 (50.60%)
Negociações curtas:
286 (49.40%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-1.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.74 USD (7)
Crescimento mensal:
15.45%
Previsão anual:
187.49%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
62.60 USD
Máximo:
64.31 USD (83.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.05% (56.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.52% (2.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 575
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -30
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 68
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.45 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +18.12 USD
Máxima perda consecutiva: -13.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

2025.12.20 12:50
A large drawdown may occur on the account again
