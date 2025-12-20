SignauxSections
Boris Jedamzik

EURUSD Momentum Reversal

0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -53%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
566
Bénéfice trades:
278 (49.11%)
Perte trades:
288 (50.88%)
Meilleure transaction:
5.45 USD
Pire transaction:
-3.54 USD
Bénéfice brut:
502.72 USD (51 146 pips)
Perte brute:
-534.58 USD (51 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (18.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.12 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.83%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
287 (50.71%)
Courts trades:
279 (49.29%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.81 USD
Perte moyenne:
-1.86 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-13.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.74 USD (7)
Croissance mensuelle:
30.94%
Prévision annuelle:
375.41%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.60 USD
Maximal:
64.31 USD (83.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.05% (56.04 USD)
Par fonds propres:
0.46% (0.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 562
USDCHF 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -31
USDCHF 0
GBPUSD -1
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -80
USDCHF -12
GBPUSD -52
XAUUSD -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.45 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +18.12 USD
Perte consécutive maximale: -13.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.35 × 363
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 1470
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.

Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.

Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.

