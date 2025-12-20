- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|562
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-31
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-80
|USDCHF
|-12
|GBPUSD
|-52
|XAUUSD
|-190
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.35 × 363
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 1470
Dauerinvestment in EURUSD mit Positionen festem SL und TP jeweils 18 Pips. Nach Triggern von SL bzw. TP wird am Schluss der 1-Minuten-Kerze der Momentum-Indikator (Einstellungen: Periode = 50, Level = 50) analysiert und dann entschieden, ob dann ein Long oder Short eröffnet werden soll.
Es gibt keine News-Filter. Bei großer Volatilität können größere Verluste entstehen. SL und TP sind so eingestellt, dass in den überwiegenden Fällen die Tradefolge zeitlich so weit gefasst sind, dass sich langfristig Gewinne aufbauen können.
Der Backtest geht bis 2017 mit realen Ticks. Der durchschnittliche Jahresgewinn bezogen auf 0,01 Lot liegt bei ca. 70$ bei durchschnittlichem DrawDown von ca. 100$. Bei Startkontostand 200$ hat man also ein ca. 50%-Risiko und somit ca. 35% Jahresrendite. Dies zeigt der Backtest.