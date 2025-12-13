- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
53 (71.62%)
損失トレード:
21 (28.38%)
ベストトレード:
52.24 USD
最悪のトレード:
-29.23 USD
総利益:
730.21 USD (229 696 pips)
総損失:
-189.59 USD (147 337 pips)
最大連続の勝ち:
12 (154.37 USD)
最大連続利益:
154.37 USD (12)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
67.63%
最大入金額:
5.03%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
12.11
長いトレード:
39 (52.70%)
短いトレード:
35 (47.30%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
7.31 USD
平均利益:
13.78 USD
平均損失:
-9.03 USD
最大連続の負け:
3 (-18.76 USD)
最大連続損失:
-44.46 USD (2)
月間成長:
76.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.55 USD
最大の:
44.65 USD (6.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.87% (44.65 USD)
エクイティによる:
3.29% (33.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|463
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-2
|EURAUD
|4
|XAGUSD
|54
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-6
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|38K
|EURCAD
|745
|USDCAD
|-247
|EURAUD
|222
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|GBPUSD
|-164
|EURCHF
|245
|AUDCAD
|241
|GBPCHF
|-53
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.24 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +154.37 USD
最大連続損失: -18.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8310
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5666
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 945
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
153 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
104%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
0%
74
71%
68%
3.85
7.31
USD
USD
7%
1:500