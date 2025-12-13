シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
53 (71.62%)
損失トレード:
21 (28.38%)
ベストトレード:
52.24 USD
最悪のトレード:
-29.23 USD
総利益:
730.21 USD (229 696 pips)
総損失:
-189.59 USD (147 337 pips)
最大連続の勝ち:
12 (154.37 USD)
最大連続利益:
154.37 USD (12)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
67.63%
最大入金額:
5.03%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
12.11
長いトレード:
39 (52.70%)
短いトレード:
35 (47.30%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
7.31 USD
平均利益:
13.78 USD
平均損失:
-9.03 USD
最大連続の負け:
3 (-18.76 USD)
最大連続損失:
-44.46 USD (2)
月間成長:
76.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.55 USD
最大の:
44.65 USD (6.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.87% (44.65 USD)
エクイティによる:
3.29% (33.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.24 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +154.37 USD
最大連続損失: -18.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
153 より多く...
レビューなし
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
