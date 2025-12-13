SignaleKategorien
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
53 (71.62%)
Verlusttrades:
21 (28.38%)
Bester Trade:
52.24 USD
Schlechtester Trade:
-29.23 USD
Bruttoprofit:
730.21 USD (229 696 pips)
Bruttoverlust:
-189.59 USD (147 337 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (154.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
154.37 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
67.63%
Max deposit load:
5.03%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
12.11
Long-Positionen:
39 (52.70%)
Short-Positionen:
35 (47.30%)
Profit-Faktor:
3.85
Mathematische Gewinnerwartung:
7.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.46 USD (2)
Wachstum pro Monat :
76.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.55 USD
Maximaler:
44.65 USD (6.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.87% (44.65 USD)
Kapital:
3.29% (33.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.24 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +154.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
noch 153 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.