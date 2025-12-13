- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
53 (71.62%)
亏损交易:
21 (28.38%)
最好交易:
52.24 USD
最差交易:
-29.23 USD
毛利:
730.21 USD (229 696 pips)
毛利亏损:
-189.59 USD (147 337 pips)
最大连续赢利:
12 (154.37 USD)
最大连续盈利:
154.37 USD (12)
夏普比率:
0.48
交易活动:
67.63%
最大入金加载:
5.03%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 小时
采收率:
12.11
长期交易:
39 (52.70%)
短期交易:
35 (47.30%)
利润因子:
3.85
预期回报:
7.31 USD
平均利润:
13.78 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
3 (-18.76 USD)
最大连续亏损:
-44.46 USD (2)
每月增长:
76.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.55 USD
最大值:
44.65 USD (6.87%)
相对跌幅:
结余:
6.87% (44.65 USD)
净值:
3.29% (33.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|463
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-2
|EURAUD
|4
|XAGUSD
|54
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-6
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|38K
|EURCAD
|745
|USDCAD
|-247
|EURAUD
|222
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|GBPUSD
|-164
|EURCHF
|245
|AUDCAD
|241
|GBPCHF
|-53
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.24 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +154.37 USD
最大连续亏损: -18.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 231
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8310
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5666
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 945
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
104%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
0%
74
71%
68%
3.85
7.31
USD
USD
7%
1:500