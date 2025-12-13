信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
74
盈利交易:
53 (71.62%)
亏损交易:
21 (28.38%)
最好交易:
52.24 USD
最差交易:
-29.23 USD
毛利:
730.21 USD (229 696 pips)
毛利亏损:
-189.59 USD (147 337 pips)
最大连续赢利:
12 (154.37 USD)
最大连续盈利:
154.37 USD (12)
夏普比率:
0.48
交易活动:
67.63%
最大入金加载:
5.03%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 小时
采收率:
12.11
长期交易:
39 (52.70%)
短期交易:
35 (47.30%)
利润因子:
3.85
预期回报:
7.31 USD
平均利润:
13.78 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
3 (-18.76 USD)
最大连续亏损:
-44.46 USD (2)
每月增长:
76.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.55 USD
最大值:
44.65 USD (6.87%)
相对跌幅:
结余:
6.87% (44.65 USD)
净值:
3.29% (33.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.24 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +154.37 USD
最大连续亏损: -18.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 231
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
153 更多...
没有评论
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
