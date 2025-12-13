- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
53 (71.62%)
Negociações com perda:
21 (28.38%)
Melhor negociação:
52.24 USD
Pior negociação:
-29.23 USD
Lucro bruto:
730.21 USD (229 696 pips)
Perda bruta:
-189.59 USD (147 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (154.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.37 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
67.63%
Depósito máximo carregado:
5.03%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
12.11
Negociações longas:
39 (52.70%)
Negociações curtas:
35 (47.30%)
Fator de lucro:
3.85
Valor esperado:
7.31 USD
Lucro médio:
13.78 USD
Perda média:
-9.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.46 USD (2)
Crescimento mensal:
76.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.55 USD
Máximo:
44.65 USD (6.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.87% (44.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.29% (33.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|463
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-2
|EURAUD
|4
|XAGUSD
|54
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-6
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|38K
|EURCAD
|745
|USDCAD
|-247
|EURAUD
|222
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|GBPUSD
|-164
|EURCHF
|245
|AUDCAD
|241
|GBPCHF
|-53
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.24 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +154.37 USD
Máxima perda consecutiva: -18.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8310
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5666
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 945
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
153 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
104%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
0%
74
71%
68%
3.85
7.31
USD
USD
7%
1:500