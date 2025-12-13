SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
53 (71.62%)
Negociações com perda:
21 (28.38%)
Melhor negociação:
52.24 USD
Pior negociação:
-29.23 USD
Lucro bruto:
730.21 USD (229 696 pips)
Perda bruta:
-189.59 USD (147 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (154.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.37 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
67.63%
Depósito máximo carregado:
5.03%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
12.11
Negociações longas:
39 (52.70%)
Negociações curtas:
35 (47.30%)
Fator de lucro:
3.85
Valor esperado:
7.31 USD
Lucro médio:
13.78 USD
Perda média:
-9.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.46 USD (2)
Crescimento mensal:
76.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.55 USD
Máximo:
44.65 USD (6.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.87% (44.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.29% (33.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.24 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +154.37 USD
Máxima perda consecutiva: -18.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
153 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Xixi123
30 USD por mês
104%
0
0
USD
1.1K
USD
5
0%
74
71%
68%
3.85
7.31
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.