İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
32 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (23.81%)
En iyi işlem:
52.24 USD
En kötü işlem:
-29.23 USD
Brüt kâr:
461.06 USD (35 044 pips)
Brüt zarar:
-127.01 USD (8 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (154.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.37 USD (12)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
19 (45.24%)
Satış işlemleri:
23 (54.76%)
Kâr faktörü:
3.63
Beklenen getiri:
7.95 USD
Ortalama kâr:
14.41 USD
Ortalama zarar:
-12.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-44.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.46 USD (2)
Aylık büyüme:
64.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
44.65 USD (6.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|303
|EURUSD
|9
|USDCAD
|12
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|EURAUD
|-3
|EURCAD
|1
|XAGUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|297
|USDCAD
|375
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|EURAUD
|-161
|EURCAD
|86
|XAGUSD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.24 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 115
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 156
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|0.80 × 6156
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 23
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 496
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 18
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
İnceleme yok