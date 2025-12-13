SinyallerBölümler
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
32 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (23.81%)
En iyi işlem:
52.24 USD
En kötü işlem:
-29.23 USD
Brüt kâr:
461.06 USD (35 044 pips)
Brüt zarar:
-127.01 USD (8 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (154.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.37 USD (12)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
19 (45.24%)
Satış işlemleri:
23 (54.76%)
Kâr faktörü:
3.63
Beklenen getiri:
7.95 USD
Ortalama kâr:
14.41 USD
Ortalama zarar:
-12.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-44.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.46 USD (2)
Aylık büyüme:
64.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
44.65 USD (6.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 35
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 303
EURUSD 9
USDCAD 12
GBPAUD 2
AUDUSD -11
EURAUD -3
EURCAD 1
XAGUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 297
USDCAD 375
GBPAUD 140
AUDUSD -355
EURAUD -161
EURCAD 86
XAGUSD 442
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.24 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.40 × 115
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 156
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
ICMarketsSC-MT5
0.80 × 6156
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 23
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 496
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
VantageInternational-Live 3
1.44 × 18
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
111 daha fazla...
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
