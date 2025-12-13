SeñalesSecciones
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
53 (71.62%)
Transacciones Irrentables:
21 (28.38%)
Mejor transacción:
52.24 USD
Peor transacción:
-29.23 USD
Beneficio Bruto:
730.21 USD (229 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-189.59 USD (147 337 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (154.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.37 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
67.63%
Carga máxima del depósito:
5.03%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
12.11
Transacciones Largas:
39 (52.70%)
Transacciones Cortas:
35 (47.30%)
Factor de Beneficio:
3.85
Beneficio Esperado:
7.31 USD
Beneficio medio:
13.78 USD
Pérdidas medias:
-9.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-18.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
76.01%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.55 USD
Máxima:
44.65 USD (6.87%)
Reducción relativa:
De balance:
6.87% (44.65 USD)
De fondos:
3.29% (33.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.24 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +154.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
otros 153...
No hay comentarios
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
