Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
53 (71.62%)
Убыточных трейдов:
21 (28.38%)
Лучший трейд:
52.24 USD
Худший трейд:
-29.23 USD
Общая прибыль:
730.21 USD (229 696 pips)
Общий убыток:
-189.59 USD (147 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (154.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.37 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
67.63%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.11
Длинных трейдов:
39 (52.70%)
Коротких трейдов:
35 (47.30%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
7.31 USD
Средняя прибыль:
13.78 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.46 USD (2)
Прирост в месяц:
76.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.55 USD
Максимальная:
44.65 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.87% (44.65 USD)
По эквити:
3.29% (33.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|463
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-2
|EURAUD
|4
|XAGUSD
|54
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-6
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|38K
|EURCAD
|745
|USDCAD
|-247
|EURAUD
|222
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|GBPUSD
|-164
|EURCHF
|245
|AUDCAD
|241
|GBPCHF
|-53
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.24 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +154.37 USD
Макс. убыток в серии: -18.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 235
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8310
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5666
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 945
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
