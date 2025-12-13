СигналыРазделы
Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 104%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
53 (71.62%)
Убыточных трейдов:
21 (28.38%)
Лучший трейд:
52.24 USD
Худший трейд:
-29.23 USD
Общая прибыль:
730.21 USD (229 696 pips)
Общий убыток:
-189.59 USD (147 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (154.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.37 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
67.63%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
12.11
Длинных трейдов:
39 (52.70%)
Коротких трейдов:
35 (47.30%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
7.31 USD
Средняя прибыль:
13.78 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.46 USD (2)
Прирост в месяц:
76.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.55 USD
Максимальная:
44.65 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.87% (44.65 USD)
По эквити:
3.29% (33.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 463
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.24 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +154.37 USD
Макс. убыток в серии: -18.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
еще 153...
Нет отзывов
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.