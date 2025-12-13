시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 116%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
78
이익 거래:
57 (73.07%)
손실 거래:
21 (26.92%)
최고의 거래:
52.24 USD
최악의 거래:
-29.23 USD
총 수익:
792.91 USD (235 931 pips)
총 손실:
-189.75 USD (147 337 pips)
연속 최대 이익:
12 (154.37 USD)
연속 최대 이익:
154.37 USD (12)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
44.84%
최대 입금량:
5.03%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
13.51
롱(주식매수):
40 (51.28%)
숏(주식차입매도):
38 (48.72%)
수익 요인:
4.18
기대수익:
7.73 USD
평균 이익:
13.91 USD
평균 손실:
-9.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-18.76 USD)
연속 최대 손실:
-44.46 USD (2)
월별 성장률:
67.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.55 USD
최대한의:
44.65 USD (6.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.87% (44.65 USD)
자본금별:
3.51% (38.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 55
BTCUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 526
BTCUSD 0
EURCAD 15
USDCAD -2
EURAUD 4
XAGUSD 54
EURUSD 9
GBPAUD 2
AUDUSD -11
GBPUSD -6
EURCHF 8
AUDCAD 5
GBPCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 38K
EURCAD 745
USDCAD -247
EURAUD 222
XAGUSD 1.5K
EURUSD 297
GBPAUD 140
AUDUSD -355
GBPUSD -164
EURCHF 245
AUDCAD 241
GBPCHF -53
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.24 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +154.37 USD
연속 최대 손실: -18.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8310
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5666
Exness-MT5Real8
0.87 × 945
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
155 더...
리뷰 없음
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Xixi123
월별 30 USD
116%
0
0
USD
1.1K
USD
7
0%
78
73%
45%
4.17
7.73
USD
7%
1:500
복제

