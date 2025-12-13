- 자본
- 축소
트레이드:
78
이익 거래:
57 (73.07%)
손실 거래:
21 (26.92%)
최고의 거래:
52.24 USD
최악의 거래:
-29.23 USD
총 수익:
792.91 USD (235 931 pips)
총 손실:
-189.75 USD (147 337 pips)
연속 최대 이익:
12 (154.37 USD)
연속 최대 이익:
154.37 USD (12)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
44.84%
최대 입금량:
5.03%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
13.51
롱(주식매수):
40 (51.28%)
숏(주식차입매도):
38 (48.72%)
수익 요인:
4.18
기대수익:
7.73 USD
평균 이익:
13.91 USD
평균 손실:
-9.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-18.76 USD)
연속 최대 손실:
-44.46 USD (2)
월별 성장률:
67.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.55 USD
최대한의:
44.65 USD (6.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.87% (44.65 USD)
자본금별:
3.51% (38.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|526
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-2
|EURAUD
|4
|XAGUSD
|54
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-6
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|38K
|EURCAD
|745
|USDCAD
|-247
|EURAUD
|222
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|GBPUSD
|-164
|EURCHF
|245
|AUDCAD
|241
|GBPCHF
|-53
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.24 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +154.37 USD
연속 최대 손실: -18.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8310
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5666
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 945
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
116%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
0%
78
73%
45%
4.17
7.73
USD
USD
7%
1:500