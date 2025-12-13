- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
32 (76.19%)
Loss Trade:
10 (23.81%)
Best Trade:
52.24 USD
Worst Trade:
-29.23 USD
Profitto lordo:
461.06 USD (35 044 pips)
Perdita lorda:
-127.01 USD (8 823 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (154.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.37 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.48
Long Trade:
19 (45.24%)
Short Trade:
23 (54.76%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
7.95 USD
Profitto medio:
14.41 USD
Perdita media:
-12.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-44.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.46 USD (2)
Crescita mensile:
64.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
44.65 USD (6.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|303
|EURUSD
|9
|USDCAD
|12
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-11
|EURAUD
|-3
|EURCAD
|1
|XAGUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|297
|USDCAD
|375
|GBPAUD
|140
|AUDUSD
|-355
|EURAUD
|-161
|EURCAD
|86
|XAGUSD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.24 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.37 USD
Massima perdita consecutiva: -44.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 115
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 156
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|0.80 × 6156
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 23
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 496
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 18
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
111 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni