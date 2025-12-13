SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xixi123
Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
32 (76.19%)
Loss Trade:
10 (23.81%)
Best Trade:
52.24 USD
Worst Trade:
-29.23 USD
Profitto lordo:
461.06 USD (35 044 pips)
Perdita lorda:
-127.01 USD (8 823 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (154.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.37 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.48
Long Trade:
19 (45.24%)
Short Trade:
23 (54.76%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
7.95 USD
Profitto medio:
14.41 USD
Perdita media:
-12.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-44.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.46 USD (2)
Crescita mensile:
64.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
44.65 USD (6.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 303
EURUSD 9
USDCAD 12
GBPAUD 2
AUDUSD -11
EURAUD -3
EURCAD 1
XAGUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 297
USDCAD 375
GBPAUD 140
AUDUSD -355
EURAUD -161
EURCAD 86
XAGUSD 442
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.24 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.37 USD
Massima perdita consecutiva: -44.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.40 × 115
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 156
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
ICMarketsSC-MT5
0.80 × 6156
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 23
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 496
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
VantageInternational-Live 3
1.44 × 18
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
111 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati