Xiaopo Li

Xixi123

Xiaopo Li
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
32 (76.19%)
Perte trades:
10 (23.81%)
Meilleure transaction:
52.24 USD
Pire transaction:
-29.23 USD
Bénéfice brut:
461.06 USD (35 044 pips)
Perte brute:
-127.01 USD (8 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (154.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.37 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.82%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
7.48
Longs trades:
19 (45.24%)
Courts trades:
23 (54.76%)
Facteur de profit:
3.63
Rendement attendu:
7.95 USD
Bénéfice moyen:
14.41 USD
Perte moyenne:
-12.70 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-44.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
64.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.55 USD
Maximal:
44.65 USD (6.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 35
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 303
EURUSD 9
USDCAD 12
GBPAUD 2
AUDUSD -11
EURAUD -3
EURCAD 1
XAGUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 297
USDCAD 375
GBPAUD 140
AUDUSD -355
EURAUD -161
EURCAD 86
XAGUSD 442
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.24 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +154.37 USD
Perte consécutive maximale: -44.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.40 × 115
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 156
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
ICMarketsSC-MT5
0.80 × 6156
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 23
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 496
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
VantageInternational-Live 3
1.44 × 18
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
111 plus...
Aucun avis
2025.12.13 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
