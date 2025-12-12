- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
9 (64.28%)
損失トレード:
5 (35.71%)
ベストトレード:
2 568.00 JPY
最悪のトレード:
-2 444.00 JPY
総利益:
7 377.00 JPY (1 946 pips)
総損失:
-10 476.00 JPY (2 615 pips)
最大連続の勝ち:
3 (32.00 JPY)
最大連続利益:
3 559.00 JPY (2)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
29.73%
最大入金額:
35.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
8 (57.14%)
短いトレード:
6 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-221.36 JPY
平均利益:
819.67 JPY
平均損失:
-2 095.20 JPY
最大連続の負け:
2 (-3 996.00 JPY)
最大連続損失:
-3 996.00 JPY (2)
月間成長:
-3.10%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 184.00 JPY
最大の:
6 216.00 JPY (6.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.21% (6 216.00 JPY)
エクイティによる:
2.25% (2 216.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|33
|GBPJPY
|-63
|EURJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|938
|GBPJPY
|-1.8K
|EURJPY
|199
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 568.00 JPY
最悪のトレード: -2 444 JPY
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.00 JPY
最大連続損失: -3 996.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.64 × 522
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.89 × 5272
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
97K
JPY
JPY
3
92%
14
64%
30%
0.70
-221.36
JPY
JPY
6%
1:25