- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
8 (61.53%)
亏损交易:
5 (38.46%)
最好交易:
2 568.00 JPY
最差交易:
-2 444.00 JPY
毛利:
6 979.00 JPY (1 747 pips)
毛利亏损:
-10 476.00 JPY (2 615 pips)
最大连续赢利:
3 (32.00 JPY)
最大连续盈利:
3 559.00 JPY (2)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
29.73%
最大入金加载:
35.53%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.56
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-269.00 JPY
平均利润:
872.38 JPY
平均损失:
-2 095.20 JPY
最大连续失误:
2 (-3 996.00 JPY)
最大连续亏损:
-3 996.00 JPY (2)
每月增长:
-3.50%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
6 184.00 JPY
最大值:
6 216.00 JPY (6.21%)
相对跌幅:
结余:
6.21% (6 216.00 JPY)
净值:
2.25% (2 216.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|33
|GBPJPY
|-63
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|938
|GBPJPY
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
97K
JPY
JPY
2
92%
13
61%
30%
0.66
-269.00
JPY
JPY
6%
1:25