Mitsuo Wada

Anomaly Technical MT4

Mitsuo Wada
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.00 JPY
Worst Trade:
0.00 JPY
Profitto lordo:
32.00 JPY (16 pips)
Perdita lorda:
0.00 JPY
Vincite massime consecutive:
3 (32.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
32.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
11.58%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
24 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.67 JPY
Profitto medio:
10.67 JPY
Perdita media:
0.00 JPY
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
0.00 JPY (0)
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
0.00 JPY (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (2.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.00 JPY
Worst Trade: -0 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +32.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -0.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Non ci sono recensioni
2025.12.12 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Anomaly Technical MT4
30USD al mese
0%
0
0
USD
100K
JPY
1
66%
3
100%
12%
n/a
10.67
JPY
0%
1:25
