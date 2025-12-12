- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.00 JPY
Worst Trade:
0.00 JPY
Profitto lordo:
32.00 JPY (16 pips)
Perdita lorda:
0.00 JPY
Vincite massime consecutive:
3 (32.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
32.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
11.58%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
24 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.67 JPY
Profitto medio:
10.67 JPY
Perdita media:
0.00 JPY
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
0.00 JPY (0)
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
0.00 JPY (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (2.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.00 JPY
Worst Trade: -0 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +32.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -0.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
