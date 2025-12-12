- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
9 (64.28%)
Transacciones Irrentables:
5 (35.71%)
Mejor transacción:
2 568.00 JPY
Peor transacción:
-2 444.00 JPY
Beneficio Bruto:
7 377.00 JPY (1 946 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 476.00 JPY (2 615 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (32.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
3 559.00 JPY (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
29.73%
Carga máxima del depósito:
35.53%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
8 (57.14%)
Transacciones Cortas:
6 (42.86%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-221.36 JPY
Beneficio medio:
819.67 JPY
Pérdidas medias:
-2 095.20 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3 996.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 996.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
-3.10%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 184.00 JPY
Máxima:
6 216.00 JPY (6.21%)
Reducción relativa:
De balance:
6.21% (6 216.00 JPY)
De fondos:
2.25% (2 216.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|33
|GBPJPY
|-63
|EURJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|938
|GBPJPY
|-1.8K
|EURJPY
|199
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 568.00 JPY
Peor transacción: -2 444 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +32.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -3 996.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.64 × 522
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.89 × 5272
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
