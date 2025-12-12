SignauxSections
Mitsuo Wada

Anomaly Technical MT4

Mitsuo Wada
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
26.00 JPY
Pire transaction:
0.00 JPY
Bénéfice brut:
32.00 JPY (16 pips)
Perte brute:
0.00 JPY
Gains consécutifs maximales:
3 (32.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
32.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.96
Activité de trading:
0.57%
Charge de dépôt maximale:
12.47%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
24 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
10.67 JPY
Bénéfice moyen:
10.67 JPY
Perte moyenne:
0.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
0.00 JPY (0)
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
0.00 JPY (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (2.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 0
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.00 JPY
Pire transaction: -0 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +32.00 JPY
Perte consécutive maximale: -0.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Aucun avis
2025.12.12 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
