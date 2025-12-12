SinaisSeções
Mitsuo Wada

Anomaly Technical MT4

Mitsuo Wada
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -3%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
9 (64.28%)
Negociações com perda:
5 (35.71%)
Melhor negociação:
2 568.00 JPY
Pior negociação:
-2 444.00 JPY
Lucro bruto:
7 377.00 JPY (1 946 pips)
Perda bruta:
-10 476.00 JPY (2 615 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (32.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
3 559.00 JPY (2)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
29.73%
Depósito máximo carregado:
35.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
8 (57.14%)
Negociações curtas:
6 (42.86%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-221.36 JPY
Lucro médio:
819.67 JPY
Perda média:
-2 095.20 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3 996.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-3 996.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
-3.10%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 184.00 JPY
Máximo:
6 216.00 JPY (6.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.21% (6 216.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
2.25% (2 216.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 10
GBPJPY 3
EURJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 33
GBPJPY -63
EURJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 938
GBPJPY -1.8K
EURJPY 199
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 568.00 JPY
Pior negociação: -2 444 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -3 996.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.64 × 522
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.89 × 5272
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 08:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 06:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Anomaly Technical MT4
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
97K
JPY
3
92%
14
64%
30%
0.70
-221.36
JPY
6%
1:25
