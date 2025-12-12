СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Anomaly Technical MT4
Mitsuo Wada

Anomaly Technical MT4

Mitsuo Wada
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
2 568.00 JPY
Худший трейд:
-2 444.00 JPY
Общая прибыль:
5 280.00 JPY (1 370 pips)
Общий убыток:
-8 836.00 JPY (2 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (32.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
3 164.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
20.92%
Макс. загрузка депозита:
35.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-323.27 JPY
Средняя прибыль:
754.29 JPY
Средний убыток:
-2 209.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-3 996.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-3 996.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
-3.56%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 184.00 JPY
Максимальная:
6 216.00 JPY (6.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.21% (6 216.00 JPY)
По эквити:
2.25% (2 216.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 8
GBPJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 32
GBPJPY -63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 970
GBPJPY -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 568.00 JPY
Худший трейд: -2 444 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.00 JPY
Макс. убыток в серии: -3 996.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
еще 3...
Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 08:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 06:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
