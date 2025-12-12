- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
2 568.00 JPY
Худший трейд:
-2 444.00 JPY
Общая прибыль:
5 280.00 JPY (1 370 pips)
Общий убыток:
-8 836.00 JPY (2 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (32.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
3 164.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
20.92%
Макс. загрузка депозита:
35.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-323.27 JPY
Средняя прибыль:
754.29 JPY
Средний убыток:
-2 209.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-3 996.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-3 996.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
-3.56%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 184.00 JPY
Максимальная:
6 216.00 JPY (6.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.21% (6 216.00 JPY)
По эквити:
2.25% (2 216.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|32
|GBPJPY
|-63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|970
|GBPJPY
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 568.00 JPY
Худший трейд: -2 444 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.00 JPY
Макс. убыток в серии: -3 996.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
