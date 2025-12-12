SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Anomaly Technical MT4
Mitsuo Wada

Anomaly Technical MT4

Mitsuo Wada
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
11 (68.75%)
Verlusttrades:
5 (31.25%)
Bester Trade:
2 568.00 JPY
Schlechtester Trade:
-2 444.00 JPY
Bruttoprofit:
7 777.00 JPY (2 121 pips)
Bruttoverlust:
-10 476.00 JPY (2 615 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (798.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 559.00 JPY (2)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
30.77%
Max deposit load:
35.53%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
9 (56.25%)
Short-Positionen:
7 (43.75%)
Profit-Faktor:
0.74
Mathematische Gewinnerwartung:
-168.69 JPY
Durchschnittlicher Profit:
707.00 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-2 095.20 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3 996.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 996.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
-2.70%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 184.00 JPY
Maximaler:
6 216.00 JPY (6.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.21% (6 216.00 JPY)
Kapital:
2.25% (2 216.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 11
GBPJPY 3
EURJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 34
GBPJPY -63
EURJPY 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 960
GBPJPY -1.8K
EURJPY 352
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 568.00 JPY
Schlechtester Trade: -2 444 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +798.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 996.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.64 × 522
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.89 × 5272
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 08:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 06:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anomaly Technical MT4
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
97K
JPY
3
93%
16
68%
31%
0.74
-168.69
JPY
6%
1:25
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.