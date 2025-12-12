- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
14 (60.86%)
손실 거래:
9 (39.13%)
최고의 거래:
2 568.00 JPY
최악의 거래:
-2 444.00 JPY
총 수익:
10 133.00 JPY (2 640 pips)
총 손실:
-11 244.00 JPY (2 812 pips)
연속 최대 이익:
3 (798.00 JPY)
연속 최대 이익:
3 559.00 JPY (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
31.33%
최대 입금량:
65.30%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
12 (52.17%)
숏(주식차입매도):
11 (47.83%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-48.30 JPY
평균 이익:
723.79 JPY
평균 손실:
-1 249.33 JPY
연속 최대 손실:
3 (-656.00 JPY)
연속 최대 손실:
-3 996.00 JPY (2)
월별 성장률:
-1.11%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 184.00 JPY
최대한의:
6 216.00 JPY (6.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.21% (6 216.00 JPY)
자본금별:
2.25% (2 216.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|-54
|EURJPY
|7
|EURUSD
|9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|806
|GBPJPY
|-1.5K
|EURJPY
|395
|EURUSD
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 568.00 JPY
최악의 거래: -2 444 JPY
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +798.00 JPY
연속 최대 손실: -656.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.49 × 645
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.66 × 6423
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
