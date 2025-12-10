- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
49 (60.49%)
損失トレード:
32 (39.51%)
ベストトレード:
71.00 USD
最悪のトレード:
-108.00 USD
総利益:
470.01 USD (12 535 pips)
総損失:
-272.05 USD (8 708 pips)
最大連続の勝ち:
4 (37.44 USD)
最大連続利益:
84.95 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
84.93%
最大入金額:
99.72%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
42 (51.85%)
短いトレード:
39 (48.15%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
2.44 USD
平均利益:
9.59 USD
平均損失:
-8.50 USD
最大連続の負け:
3 (-15.20 USD)
最大連続損失:
-108.00 USD (1)
月間成長:
2.71%
年間予想:
32.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
108.84 USD (26.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.39% (108.84 USD)
エクイティによる:
46.26% (170.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|198
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.00 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +37.44 USD
最大連続損失: -15.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comGlobal-Live 117"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
レビューなし
