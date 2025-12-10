シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Steady focused growth
Che Anderson Glen Hall

Steady focused growth

Che Anderson Glen Hall
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 104%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
49 (60.49%)
損失トレード:
32 (39.51%)
ベストトレード:
71.00 USD
最悪のトレード:
-108.00 USD
総利益:
470.01 USD (12 535 pips)
総損失:
-272.05 USD (8 708 pips)
最大連続の勝ち:
4 (37.44 USD)
最大連続利益:
84.95 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
84.93%
最大入金額:
99.72%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
42 (51.85%)
短いトレード:
39 (48.15%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
2.44 USD
平均利益:
9.59 USD
平均損失:
-8.50 USD
最大連続の負け:
3 (-15.20 USD)
最大連続損失:
-108.00 USD (1)
月間成長:
2.71%
年間予想:
32.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
108.84 USD (26.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.39% (108.84 USD)
エクイティによる:
46.26% (170.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +71.00 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +37.44 USD
最大連続損失: -15.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FOREX.comGlobal-Live 117"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
レビューなし
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Steady focused growth
30 USD/月
104%
0
0
USD
360
USD
24
0%
81
60%
85%
1.72
2.44
USD
46%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください