SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Steady focused growth
Che Anderson Glen Hall

Steady focused growth

Che Anderson Glen Hall
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 104%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
49 (60.49%)
Negociações com perda:
32 (39.51%)
Melhor negociação:
71.00 USD
Pior negociação:
-108.00 USD
Lucro bruto:
470.01 USD (12 535 pips)
Perda bruta:
-272.05 USD (8 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (37.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.95 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
84.93%
Depósito máximo carregado:
99.72%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
42 (51.85%)
Negociações curtas:
39 (48.15%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
9.59 USD
Perda média:
-8.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.00 USD (1)
Crescimento mensal:
2.71%
Previsão anual:
32.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
108.84 USD (26.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.39% (108.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.26% (170.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.00 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +37.44 USD
Máxima perda consecutiva: -15.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comGlobal-Live 117" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
Sem comentários
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Steady focused growth
30 USD por mês
104%
0
0
USD
360
USD
24
0%
81
60%
85%
1.72
2.44
USD
46%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.