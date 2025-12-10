- Crescimento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
49 (60.49%)
Negociações com perda:
32 (39.51%)
Melhor negociação:
71.00 USD
Pior negociação:
-108.00 USD
Lucro bruto:
470.01 USD (12 535 pips)
Perda bruta:
-272.05 USD (8 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (37.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.95 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
84.93%
Depósito máximo carregado:
99.72%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
42 (51.85%)
Negociações curtas:
39 (48.15%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
9.59 USD
Perda média:
-8.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.00 USD (1)
Crescimento mensal:
2.71%
Previsão anual:
32.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
108.84 USD (26.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.39% (108.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.26% (170.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|198
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +71.00 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +37.44 USD
Máxima perda consecutiva: -15.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FOREX.comGlobal-Live 117" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
