트레이드:
85
이익 거래:
53 (62.35%)
손실 거래:
32 (37.65%)
최고의 거래:
71.00 USD
최악의 거래:
-108.00 USD
총 수익:
495.11 USD (13 474 pips)
총 손실:
-272.05 USD (8 708 pips)
연속 최대 이익:
4 (37.44 USD)
연속 최대 이익:
84.95 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
84.03%
최대 입금량:
99.72%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.05
롱(주식매수):
43 (50.59%)
숏(주식차입매도):
42 (49.41%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
2.62 USD
평균 이익:
9.34 USD
평균 손실:
-8.50 USD
연속 최대 손실:
3 (-15.20 USD)
연속 최대 손실:
-108.00 USD (1)
월별 성장률:
7.68%
연간 예측:
93.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
108.84 USD (26.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.39% (108.84 USD)
자본금별:
46.26% (170.90 USD)
배포
심볼
딜
Sell
Buy
EURUSD
85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
심볼
총 수익, USD
손실, USD
수익, USD
EURUSD
223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
심볼
총 수익, pips
손실, pips
수익, pips
EURUSD
4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
최고의 거래: +71.00 USD
최악의 거래: -108 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +37.44 USD
연속 최대 손실: -15.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FOREX.comGlobal-Live 117"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
