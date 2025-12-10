SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Steady focused growth
Ché “Anderson25TT”

Steady focused growth

Ché “Anderson25TT”
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
44 (61.11%)
Perte trades:
28 (38.89%)
Meilleure transaction:
45.04 USD
Pire transaction:
-15.63 USD
Bénéfice brut:
364.63 USD (11 305 pips)
Perte brute:
-158.98 USD (7 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (37.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.82 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.81%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.70
Longs trades:
40 (55.56%)
Courts trades:
32 (44.44%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
8.29 USD
Perte moyenne:
-5.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.53 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.22%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.11 USD (13.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.75% (2.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 206
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.04 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +37.44 USD
Perte consécutive maximale: -15.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comGlobal-Live 117" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
Aucun avis
